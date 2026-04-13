Вышли вторые бета-версии iOS 26.5 и iPadOS 26.5 для разработчиков

Фархад


Компания Apple выпустила вторые бета-версии будущих обновлений iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 и visionOS 26.5 для разработчиков.

Установить бету iOS 26.5 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. К сожалению, «умную Siri» на базе Google Gemini придётся ждать до осени.

Релиз новых публичных бета-сборок состоится в ближайшие дни, а общедоступной версии iOS 26.5 и других новых операционок Apple — в мае.
Комментарии (2)

Виктор Пересвет
Супер! И что в этом обновлении? Не сказали?
14 апреля 2026 в 05:08
Alex82 Виктор Пересвет
Как обычно похоже, исправление ошибок и т. д. 🤷🏻‍♂️
14 апреля 2026 в 08:39
