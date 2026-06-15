Вышли вторые бета-версии iOS 26.6 и macOS 26.6 для разработчиков
Apple предоставила разработчикам доступ ко вторым бета-версиям будущих обновлений операционных систем:
• iOS 26.6
• iPadOS 26.6
• macOS Tahoe 26.6
• watchOS 26.6
• tvOS 26.6
• visionOS 26.6
Установить бету iOS 26.6 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Апдейты сосредоточены на исправлении ошибок и повышении производительности. Но если в прошивках найдется что-нибудь интересное, мы обязательно об этом расскажем в отдельном материале.
Также компания представила Release Candidate для прошлых версий macOS:
• macOS Sequoia 15.7.8 RC 2
• macOS Sonoma 14.8.8 RC 2
Общедоступный релиз iOS 26.6 и других новых операционок Apple ожидается в этом месяце.
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