Вышли вторые публичные бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1

Компания Apple выпустила вторые публичные бета-версии апдейтов iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1, которые ранее стали доступны разработчикам.
Публичные бета-версии обновлений доступны тем пользователям устройств Apple, которые записались в программу Apple Beta Software.
Первые беты iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1 содержали лишь одно значимое нововведение — они добавляют встроенное приложение Freeform для создания заметок и рисунков, в том числе при взаимодействии с друзьями в реальном времени. Во вторых бетах появились два виджета для нативного приложения «Здоровье», они показывают предупреждения о необходимости принять лекарства.
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