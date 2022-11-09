iOS 16 iPadOS 16

Вышли вторые публичные бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1

Александр



Компания Apple выпустила вторые публичные бета-версии апдейтов iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1, которые ранее стали доступны разработчикам.

Публичные бета-версии обновлений доступны тем пользователям устройств Apple, которые записались в программу Apple Beta Software.

Первые беты iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1 содержали лишь одно значимое нововведение — они добавляют встроенное приложение Freeform для создания заметок и рисунков, в том числе при взаимодействии с друзьями в реальном времени. Во вторых бетах появились два виджета для нативного приложения «Здоровье», они показывают предупреждения о необходимости принять лекарства.

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Комментарии

+79
pruss
установил. полет нормальный сбер и альфа работают
28 минут назад
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