Apple iOS 16.3

Вышли вторые публичные бета-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.2

Фархад
iOS 16.3

Компания Apple выпустила вторые публичные бета-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.2 для всех участников программы тестирования.

Основным нововведением в iOS 16.3 и iPadOS 16.3 стала поддержка физических ключей безопасности, которые сделают бесполезным взлом или подбор пароля злоумышленниками. Кроме того, обновление предлагает более удобный процесс переноса песни с iPhone на HomePod и наоборот. Во вторых тестовых сборках Apple изменила работу функции экстренного вызова.

Попробовать публичные бета-версии можно, зарегистрировавшись в программе Apple Beta Software.

Ожидается, что общедоступные версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.2 выйдут в феврале 2023 года.
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