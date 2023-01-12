Вышли вторые публичные бета-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.2

Компания Apple выпустила вторые публичные бета-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.2 для всех участников программы тестирования.
Основным нововведением в iOS 16.3 и iPadOS 16.3 стала поддержка физических ключей безопасности, которые сделают бесполезным взлом или подбор пароля злоумышленниками. Кроме того, обновление предлагает более удобный процесс переноса песни с iPhone на HomePod и наоборот. Во вторых тестовых сборках Apple изменила работу функции экстренного вызова.
Попробовать публичные бета-версии можно, зарегистрировавшись в программе Apple Beta Software.
Ожидается, что общедоступные версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.2 выйдут в феврале 2023 года.