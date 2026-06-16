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Вышли вторые публичные бета-версии iOS 26.6 и других ОС от Apple

Артем


Apple выпустила в паблик вторые бета-версии одного из последних апдейтов перед релизом iOS 27 и других смежных прошивок. Прямо сейчас можно установить:

• iOS 26.6
• iPadOS 26.6
• macOS Tahoe 26.6
• watchOS 26.6
• tvOS 26.6.

Чтобы это сделать, откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и включите «Бета-тестирование» с «Общедоступной бета-версией iOS 26».

Напомним, что сейчас в iOS 26.6 найдено лишь одно нововведение — это оповещение о лимите спам-номеров.
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Источник:
Macrumors
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