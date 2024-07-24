Вышли вторые публичные бета-версии macOS Sequoia, watchOS 11 и tvOS 18

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Сегодня, 24 июля, компания Apple выпустила вторые публичные тестовые сборки macOS Sequoia, watchOS 11 и tvOS 18 для всех желающих. Вот что в них нового.Вторые публичные беты соответствуют четвёртым сборкам для разработчиков, вышедшим вчера. Прошивки watchOS и tvOS получили минимальное количество заметных изменений, но в macOS Sequoia появилось одно довольно полезное нововведение. Теперь пользователи могут менять размер окна утилиты iPhone Mirroring.Чтобы установить бета-версию, нужно зарегистрироваться в программе тестирования на сайте Apple.Ожидается, что общедоступный релиз всех новых прошивок для гаджетов Apple состоится в сентябре.