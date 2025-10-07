Вышли вторые публичные беты iOS 26.1 и macOS 26.1

Фархад

26-1

Сегодня, 7 октября, компания Apple предоставила всем желающим доступ ко вторым публичным бета-версиям будущих обновлений iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1, и visionOS 26.1.

Установить бету iOS 26.1 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». В новых сборках Apple пофиксила баги, обнаруженные в релизных версиях iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Кроме того, компания усложнила отключение будильника, вернула Slide Over на iPad и добавила несколько других косметических изменений.

Скорее всего, общедоступная версия iOS 26.1 и других новых операционок Apple выйдут в октябре.
1
Рекомендации

Комментарии

Алексей Тен
0
Алексей Тен
А что там с невозможностью посмотреть подписки и оплатить с мобильного телефона? На iOS 26.0.1 пропала эта история
Вчера в 21:09
#
xpuzzlex
+76
xpuzzlex Алексей Тен
Только что накатил. Способ оплаты остался (с МТС), покупки и подписки так же на месте, всё можно посмотреть.
час назад в 22:47
#