Вышли юбилейные часы Casio G-SHOCK. Выглядят потрясно, ценник — космос



Фото: Casio





Компания G-SHOCK представила новую версию легендарных часов, выпущенную по случаю юбилея бренда. О новинке рассказали в Hypebeast.



Согласно источнику, бренду G-SHOCK исполнилось 40 лет. В честь этого события он выпустил яркую новинку MT-G Special: City Illumination. Она вдохновлена огнями оживленного ночного города (или бензиновыми разводами на поверхности лужи).



