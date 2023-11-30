Вышли юбилейные часы Casio G-SHOCK. Выглядят потрясно, ценник — космос

Олег

Фото: Casio
Фото: Casio


Компания G-SHOCK представила новую версию легендарных часов, выпущенную по случаю юбилея бренда. О новинке рассказали в Hypebeast.

Согласно источнику, бренду G-SHOCK исполнилось 40 лет. В честь этого события он выпустил яркую новинку MT-G Special: City Illumination. Она вдохновлена огнями оживленного ночного города (или бензиновыми разводами на поверхности лужи).

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Casio
Фото: Casio

Оправа выполена из нескольких листов цветного стекловолокна и карбона, и радужные оттенки становятся заметны при взгляде на часы сбоку. Блестящий безель, стрелки и часовые отметки на циферблате таких же радужных цветов дополняют внешний вид.

Фото: Casio
Фото: Casio

Часы уже доступны для заказа на официальном сайте G-SHOCK по цене $1450. Для сравнения: самая доступная базовая модель G-SHOCK продается за $99, а в среднем часы бренда стоят 300-400 долларов. 

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Источник:
Hypebeast
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