Вышли юбилейные часы Casio G-SHOCK. Выглядят потрясно, ценник — космос

Фото: Casio
Компания G-SHOCK представила новую версию легендарных часов, выпущенную по случаю юбилея бренда. О новинке рассказали в Hypebeast.
Согласно источнику, бренду G-SHOCK исполнилось 40 лет. В честь этого события он выпустил яркую новинку MT-G Special: City Illumination. Она вдохновлена огнями оживленного ночного города (или бензиновыми разводами на поверхности лужи).
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Фото: Casio
Оправа выполена из нескольких листов цветного стекловолокна и карбона, и радужные оттенки становятся заметны при взгляде на часы сбоку. Блестящий безель, стрелки и часовые отметки на циферблате таких же радужных цветов дополняют внешний вид.
Фото: Casio
Часы уже доступны для заказа на официальном сайте G-SHOCK по цене $1450. Для сравнения: самая доступная базовая модель G-SHOCK продается за $99, а в среднем часы бренда стоят 300-400 долларов.