





Компания Google выпустила очередное ежемесячное обновление безопасности своей мобильной операционной системы. В нём исправлены различные проблемы, которые потенциально могли эксплуатироваться злоумышленниками.В апрельском патче устранены проблемы, обнаруженные в Android Framework, системных библиотеках и ядре кода. Кроме того, компания Qualcomm предоставила Google несколько «заплаток», которые устраняют уязвимости, связанные с работой её процессоров. На смартфонах серии Pixel устранена проблема утечки памяти, сброса соединения по Bluetooth, а также задержка при открытии клавиатуры в некоторых приложениях.В настоящее время это обновление доступно обладателям смартфонов Google, а скоро его начнут получать владельцы устройств других производителей. Патч скачивается по Wi-Fi, занимает немного места и устанавливается с сохранением приложений, пользовательских файлов и настроек. Пользователи Android 10 получают это обновление как небольшой апдейт системы Google Play в рамках Project Mainline.