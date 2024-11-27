Вышло большое обновление One UI 6 для владельцев Samsung Galaxy Watch. Что нового?

Олег


Фото: Unsplash


Компания Samsung перевела свой большой апдейт для смарт-часов в статус релиза. Об этом пишет SamMobile.

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До сих пор One UI 6 Watch на базе Wear OS 5 была доступна лишь в качестве бета-версии для ограниченного числа часов Galaxy, а позже начала появляться в релизе в странах Азии. Теперь же ОС начинает распространяться в виде стабильного обновления для всех пользователей. Апдейт с номером сборки ***BXJ5 весит около 1,85 Гб и будет прилетать постепенно в разных регионах и для разных моделей часов.

Вот список нововведений One UI 6 Watch:

  • Новый шрифт
  • Новый жест «Двойной щипок»
  • Always-on Display с поддержкой сенсорного управления
  • Быстрая настройка панели управления
  • Переработанные карточки уведомлений
  • Улучшенная прокрутка уведомлений и плиток
  • Настройки уведомлений для отдельных приложений теперь доступны прямо на часах.
Первыми One UI 6 Watch получат владельцы Galaxy Watch 6, а чуть позже прошивка станет доступна для Galaxy Watch 5 и 4. Она включает в себя также патчи безопасности от Google за октябрь 2024 года. Проверить доступность апдейта можно, открыв «Настройки» на часах, перейдя в пункт «Обновление ПО» и дождавшись прогрузки сервера.  

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Источник:
SamMobile
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