Вышло большое обновление One UI 6 для владельцев Samsung Galaxy Watch. Что нового?
Олег Воронин
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Фото: Unsplash
Компания Samsung перевела свой большой апдейт для смарт-часов в статус релиза. Об этом пишет SamMobile.
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До сих пор One UI 6 Watch на базе Wear OS 5 была доступна лишь в качестве бета-версии для ограниченного числа часов Galaxy, а позже начала появляться в релизе в странах Азии. Теперь же ОС начинает распространяться в виде стабильного обновления для всех пользователей. Апдейт с номером сборки ***BXJ5 весит около 1,85 Гб и будет прилетать постепенно в разных регионах и для разных моделей часов.
Вот список нововведений One UI 6 Watch:
Новый шрифт
Новый жест «Двойной щипок»
Always-on Display с поддержкой сенсорного управления
Быстрая настройка панели управления
Переработанные карточки уведомлений
Улучшенная прокрутка уведомлений и плиток
Настройки уведомлений для отдельных приложений теперь доступны прямо на часах.
Первыми One UI 6 Watch получат владельцы Galaxy Watch 6, а чуть позже прошивка станет доступна для Galaxy Watch 5 и 4. Она включает в себя также патчи безопасности от Google за октябрь 2024 года. Проверить доступность апдейта можно, открыв «Настройки» на часах, перейдя в пункт «Обновление ПО» и дождавшись прогрузки сервера.