Вышло большое обновление One UI 7 beta для Samsung Galaxy. Что нового и кто может скачать?

Фото: Gizmochina



Компания Samsung наконец выпустила первую бета-версию своей новой оболочки One UI 7. Об этом пишет Gizmochina. Компания Samsung наконец выпустила первую бета-версию своей новой оболочки One UI 7. Об этом пишет Gizmochina. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, прошивка базируется на самом свежем Android 15. Сегодня первая бета-версия для владельцев смартфонов Galaxy начала распространяться в Германии и вскоре будет развернута в других странах. Что нового в One UI 7?Самое заметное изменение — обновленный интерфейс системы. Samsung перерисовала домашний экран, центр управления и локскрин, а также обновила системные виджеты. Всё это очень похоже на iOS 18. Иконки большинства нативных приложений тоже обновились. Кроме того, центр управление впервые будет разделен на две части, как в iOS: по свайпу вниз от левого края экрана откроется панель уведомлений, а с правой части можно развернуть быстрые настройки. Как сообщалось ранее, это самый масштабный редизайн One UI за последние годы. Также Samsung впервые отказывается от интерфейса DeX для Windows.На текущий момент установка «бетки» эксклюзивно доступна лишь для смартфонов Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra; любопытно, что версию S24 FE из перечня совместимости исключили. Скорее всего, до конца года список поддерживаемых устройств Galaxy расширится.