Вышло большое обновление One UI для старых Samsung Galaxy Watch

Олег

Galaxy


Компания Samsung начала распространять первую бета-версию своего большого апдейта 2024 года для часов Galaxy. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, речь идет о One UI 6 Watch. В прошлом месяце первая бета-сборка этой прошивки начала прилетать на самые свежие часы линейки Galaxy Watch 6, а теперь Samsung вспомнила и о более старой модели. С сегодняшнего дня новую ОС могут попробовать и протестировать владельцы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, а также Galaxy Watch 4 / 4 Classic.


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Первыми апдейт начали получать пользователи в США и Южной Корее, а чуть позже он распространится и на другие страны. Это обычная практика Samsung, которая, в отличие от Apple, всегда пошагово распространяет программные обновления по регионам. Установить One UI 6 Watch можно, зарегистрировавшись в программе бета-тестирования в Samsung Members и скачав обновление через утилиту Galaxy Wearable. 

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Источник:
SamMobile
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