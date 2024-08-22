Вышло большое обновление суперполезной утилиты WinToUSB

Разработчики обновили утилиту WinToUSB до версии 9.0. Эта программа позволяет запускать Windows на компьютере с флешки или другого внешнего накопителя.
WinToUSB поддерживает Windows 7, 8.1, 10, 11 и Server, производя установку ОС с помощью ISO, WIM, ESD, SWM, VHD, VHDX, а также может клонировать установленную Windows с компьютера на внешний накопитель.
Что нового в WinToUSB 9.0:
— Добавлена поддержка изменения размера и перемещения разделов
— Улучшенный графический интерфейс
— Добавлена поддержка светлых и темных тем оформления
— Устранена проблема с установкой дополнительных драйверов
— Устранены некоторые ошибки, влияющие на производительность
WinToUSB можно использовать бесплатно в некоммерческих целях. Возможности утилиты при этом никак не ограничиваются в сравнении с платной версией, предназначенной для организаций.
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