Вышло большое обновление Windows 11 26H1, но установить его не сможет почти никто

Олег
Фото: Unsplash 

Компания Microsoft выпустила масштабный апдейт Windows 11, который несовместим с подавляющим большинством компьютеров. О нем пишут в ArsTechnica. 

Согласно источнику, версию 26H1 можно охарактеризовать скорее как «совершенно новую версию операционной системы», а не простое обновление Windows. Она предназначена исключительно для устройств на базе ARM-чипов, в частности, Qualcomm Snapdragon X2 Elite; на обычные ПК с Intel и AMD оно просто не установится. Более того, они никогда не получат сборку 26H1, а будут дальше работать на 24H2 или 25H2. 

Предположительно, Microsoft планирует привести всю экосистему Windows к единому номеру версии, но пока неизвестно, когда именно это произойдет. Для обычного пользователя разница между 24H2, 25H2 и 26H1 должна быть незаметна. 
