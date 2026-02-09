Вышло февральское обновление Telegram. Изменений очень много!

Разработчики Telegram рассказали о крупных обновлениях мессенджера для Android и iOS. Апдейты включают в себя изменения в дизайне и новые функции.
В версии для iOS расширено использование анимаций с эффектом жидкого стекла. Эти изменения заметны при просмотре медиафайлов и в контекстных меню. На iPad появилась настройка клавиатуры, позволяющая отправлять сообщения сочетанием клавиш ⌘+Enter. В настройках энергосбережения теперь можно отключить визуальные эффекты.
Для разработчиков ботов добавлена возможность использовать цветные кнопки с эмодзи, что позволяет визуально выделять важные действия и привлекать внимание пользователей.
Также появилась механики крафта для коллекционных подарков: объединяя до четырёх подарков, можно создать уникальные модификации более высокого уровня. Вероятность успешного крафта повышается с количеством использованных предметов, а выбор подарков с одинаковым атрибутом увеличивает шанс его наследования.