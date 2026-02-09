Top.Mail.Ru

Вышло февральское обновление Telegram. Изменений очень много!

Александр


Разработчики Telegram рассказали о крупных обновлениях мессенджера для Android и iOS. Апдейты включают в себя изменения в дизайне и новые функции.

В версии для Android полностью переработан интерфейс с целью повышения скорости навигации и поиска. Добавлена нижняя панель для быстрого переключения между основными разделами, а интерфейс оптимизирован для плавной работы на различных устройствах.

В версии для iOS расширено использование анимаций с эффектом жидкого стекла. Эти изменения заметны при просмотре медиафайлов и в контекстных меню. На iPad появилась настройка клавиатуры, позволяющая отправлять сообщения сочетанием клавиш ⌘+Enter. В настройках энергосбережения теперь можно отключить визуальные эффекты.

Одним из ключевых нововведений стала функция передачи прав при выходе из группы. Когда владелец решает покинуть чат, система предлагает ему выбрать преемника. Эта возможность также доступна в любой момент без выхода из группы.

Для разработчиков ботов добавлена возможность использовать цветные кнопки с эмодзи, что позволяет визуально выделять важные действия и привлекать внимание пользователей.

Также появилась механики крафта для коллекционных подарков: объединяя до четырёх подарков, можно создать уникальные модификации более высокого уровня. Вероятность успешного крафта повышается с количеством использованных предметов, а выбор подарков с одинаковым атрибутом увеличивает шанс его наследования.
