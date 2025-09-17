Вышло интересное обновление PlayStation 5. Sony разрешила подключать DualSense сразу к нескольким устройствам

Японская контора консоледелов Sony начала развёртывание новой прошивки для PlayStation 5, в которой появилась функция синхронизации контроллера DualSense с несколькими устройствами одновременно.
Изначально владельцам DualSense или DualSense Edge приходилось привязывать геймпады к разным устройствам при каждом их использовании через режим сопряжения.
Помимо этого, прошивка для PS5 также предлагает новый режим энергосбережения в совместимых играх — он снижает уровень графики и производительности ради уменьшения энергопотребления. Пока фича работает в Death Stranding 2: On the Beach, Demon’s Souls и Ghost of Yōtei.