Вышло интересное обновление PlayStation 5. Sony разрешила подключать DualSense сразу к нескольким устройствам

Фархад

DualSense

Японская контора консоледелов Sony начала развёртывание новой прошивки для PlayStation 5, в которой появилась функция синхронизации контроллера DualSense с несколькими устройствами одновременно.

С июля эта опция была доступна в бета-версии ПО. Теперь обновление вышло для всех. Чтобы подключить геймпад к разным платформам, нужно выключить DualSense, затем зажать и удерживать одну из кнопок (треугольник, круг, крестик или квадрат) и кнопку PS более 5 секунд, чтобы назначить коннект. Этим способом один джойстик можно привязать к 4 разным гаджетам, включая консоли, ПК, Mac, iPhone, Android-устройства.

Изначально владельцам DualSense или DualSense Edge приходилось привязывать геймпады к разным устройствам при каждом их использовании через режим сопряжения.

Помимо этого, прошивка для PS5 также предлагает новый режим энергосбережения в совместимых играх — он снижает уровень графики и производительности ради уменьшения энергопотребления. Пока фича работает в Death Stranding 2: On the Beach, Demon’s Souls и Ghost of Yōtei.
2
acinatnas
Купить ААА за фулпрайс и играть со сниженной графикой и производительностью ради мизерной экономии электроэнергии? Господа знают толк в извращениях.
Сегодня в 12:30
#