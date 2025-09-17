Вышло интересное обновление PlayStation 5. Sony разрешила подключать DualSense сразу к нескольким устройствам







Японская контора консоледелов Sony начала развёртывание новой прошивки для PlayStation 5, в которой появилась функция синхронизации контроллера DualSense с несколькими устройствами одновременно. Японская контора консоледелов Sony начала развёртывание новой прошивки для PlayStation 5, в которой появилась функция синхронизации контроллера DualSense с несколькими устройствами одновременно. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

С июля эта опция была доступна в бета-версии ПО. Теперь обновление вышло для всех. Чтобы подключить геймпад к разным платформам, нужно выключить DualSense, затем зажать и удерживать одну из кнопок (треугольник, круг, крестик или квадрат) и кнопку PS более 5 секунд, чтобы назначить коннект. Этим способом один джойстик можно привязать к 4 разным гаджетам, включая консоли, ПК, Mac, iPhone, Android-устройства.Изначально владельцам DualSense или DualSense Edge приходилось привязывать геймпады к разным устройствам при каждом их использовании через режим сопряжения.Помимо этого, прошивка для PS5 также предлагает новый режим энергосбережения в совместимых играх — он снижает уровень графики и производительности ради уменьшения энергопотребления. Пока фича работает в Death Stranding 2: On the Beach, Demon’s Souls и Ghost of Yōtei.