Вышло июльское обновление Алисы и умных устройств Яндекса

Фархад
Алиса

Яндекс представил очередное крупное обновление Алисы, которое уже доступно на всех совместимых устройствах. Из основного можно выделить новый ТВ-плеер и сетку каналов на телевизорах с YaOS, поддержку новых вентиляторов в умном доме, улучшенный будильник и многое другое.

Теперь можно заранее попросить Алису разбудить вас в нужный день. Изначально она умела ставить будильники только на ближайшие 24 часа, но теперь можно его поставить на любой другой день в году. Для этого достаточно сказать, во сколько и под какую мелодию хотите встретить утро: «Алиса, разбуди в среду в 9:30 песней “Вставай”».

На телевизорах и других устройствах с YaOS обновили дизайн и улучшили базовые функции. Теперь можно просмотреть, что идёт в эфире, сколько времени осталось до конца передачи и что будет следующим. Также можно открыть программу передач текущего канала по команде: «Алиса, покажи программу».

Алиса

Кроме того, при просмотре видео можно отрегулировать скорость, прямо как в музыке и подкастах. Для этого попросите: «Алиса, скорость 2», «Алиса, быстрее» или «Алиса, медленнее». Эта функция работает на всех ТВ Станциях.

Ещё в обновлении появились новые заставки для ТВ Станций. Совместно с пространством Севкабель Порт Яндекс объявил конкурс для талантливых диджитал-художников «Все цветы», а работы финалистов добавил в меню заставок. Чтобы добавить картины на экран, нужно выбрать в настройках тему «Все цветы».

Алиса

В приложении «Дом с Алисой» теперь можно управлять вентиляторами Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite, Xiaomi Mijia DC Inverter Tower Fan 2 и Xiaomi Mijia DC Inverter Fan 1X.

Вместе с этим Алиса стала лучше понимать пользователей с особенностями здоровья, а также научилась включать «пёсни» собакам, которые остаются дома одни.
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Источник:
Яндекс
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Комментарии

+671
pincher
уже месяц вентилятором управляю так что не надо рассказывать что только что обновилось
Сегодня в 12:20
#
+671
pincher pincher
XIAOMI MIJIA TOWER FAN 2
Сегодня в 12:23
#
+671
pincher
XIAOMI MIJIA TOWER FAN 2
Сегодня в 12:23
#