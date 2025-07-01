Вышло июльское обновление Telegram со списками задач, предложкой и монетизацией каналов







Сегодня, 1 июля, разработчики мессенджера Telegram порадовали пользователей рядом новых функций. Самое интересное среди них — интерактивные списки задач, которые помогут командам и отдельным пользователям отслеживать процесс, не покидая Telegram. Сегодня, 1 июля, разработчики мессенджера Telegram порадовали пользователей рядом новых функций. Самое интересное среди них — интерактивные списки задач, которые помогут командам и отдельным пользователям отслеживать процесс, не покидая Telegram. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Подписчики Telegram Premium могут создавать в любом чате интерактивные списки. С их помощью можно координировать работу команды или просто накидывать список покупок и дел. Для каждого списка можно настроить разные разрешения. Создать список можно из меню вложений в обновлённой версии Telegram.Кроме того, появилась возможность предлагать посты каналам. Это простой и безопасный и способ организовать информационное и рекламное сотрудничество, который даёт авторам новые возможности монетизировать контент и привлекать читателей к его созданию. Пока эта функция доступна только Premium-пользователям.Вдобавок вы можете предложить владельцу канала звёзды Telegram или Toncoin в обмен на публикацию сообщения. Ещё теперь можно пополнять баланс Toncoin на через платформу Fragment, что удобно для крупных покупок. Там же можно приобрести большое количество звёзд.