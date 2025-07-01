Вышло июльское обновление Telegram со списками задач, предложкой и монетизацией каналов

Фархад

TG

Сегодня, 1 июля, разработчики мессенджера Telegram порадовали пользователей рядом новых функций. Самое интересное среди них — интерактивные списки задач, которые помогут командам и отдельным пользователям отслеживать процесс, не покидая Telegram.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Подписчики Telegram Premium могут создавать в любом чате интерактивные списки. С их помощью можно координировать работу команды или просто накидывать список покупок и дел. Для каждого списка можно настроить разные разрешения. Создать список можно из меню вложений в обновлённой версии Telegram.

Кроме того, появилась возможность предлагать посты каналам. Это простой и безопасный и способ организовать информационное и рекламное сотрудничество, который даёт авторам новые возможности монетизировать контент и привлекать читателей к его созданию. Пока эта функция доступна только Premium-пользователям.

Вдобавок вы можете предложить владельцу канала звёзды Telegram или Toncoin в обмен на публикацию сообщения. Ещё теперь можно пополнять баланс Toncoin на через платформу Fragment, что удобно для крупных покупок. Там же можно приобрести большое количество звёзд.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Телеграм
Cсылки по теме:
Telegram и WhatsApp под угрозой санкций в России
В Telegram появится удобный менеджер задач
200 отжиманий, аниме и родина Дубай: о чем говорили Дуров и Карлсон

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты стали считать стоимость поездок через хитрое приложение. Получается в разы дороже
5 причин раз и навсегда забыть про AirPods — есть вариант разумнее, лучше и выгоднее
Главная функция One UI 7 не дошла до старых флагманов Samsung
По всей России появился новый интернет-провайдер

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+451
d’Autriche
Какой смысл обновлять это г*вно, если на баги хер кладется, а все «полезные» нововведения только для поемиумов?
20 минут назад
#