Вышло крупное обновление Android TV со встроенной нейросетью

Компания Google выпустила обновлённую версию Android TV для смарт-телевизоров и телевизионных приставок. Версия операционной системы по какой-то причине перескочила с 12 сразу на 14.
Что нового:
— Интеграция нейросети Gemini (с возможностью создания персонализированных подборок фильмов и сериалов)
— Три режима потребления энергии (оптимизированный, пониженное потребление и повышенное потребление)
— Ручная и автоматическая цветокоррекция
— Настройки упрощенной навигации по интерфейсу
— Повышенная производительность (даже на слабых устройствах)
В скором времени производители начнут выпускать обновления прошивок на базе Android TV 14 для своих устройств, а также будут продавать новые модели смарт-телевизоров и телевизионных приставок, на которых эта версия операционной системы установлена изначально.
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