Вышло крупное обновление Android TV со встроенной нейросетью

Александр


Компания Google выпустила обновлённую версию Android TV для смарт-телевизоров и телевизионных приставок. Версия операционной системы по какой-то причине перескочила с 12 сразу на 14.

Что нового:

 — Интеграция нейросети Gemini (с возможностью создания персонализированных подборок фильмов и сериалов)
 — Три режима потребления энергии (оптимизированный, пониженное потребление и повышенное потребление)
 — Ручная и автоматическая цветокоррекция
 — Настройки упрощенной навигации по интерфейсу
 — Повышенная производительность (даже на слабых устройствах)

В скором времени производители начнут выпускать обновления прошивок на базе Android TV 14 для своих устройств, а также будут продавать новые модели смарт-телевизоров и телевизионных приставок, на которых эта версия операционной системы установлена изначально.


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Комментарии

tellurian
+1357
tellurian
Думаю для старых тв (3 года и старше) не будут обновлять, чтобы новые покупали.
Сегодня в 10:14
#
+919
Paspartu tellurian
Правильно делают. Они еле двигаются
Сегодня в 11:09
#
+4776
Carter_Mayers
Лучше бы Nvidia под Шилды выпустила обнову, а то так и остались на Android TV 11. Либо уж тогда приставки новые, уже ощущается что тот же Shield TV Pro 2019 подтупливать начинает переодически. Приходится каждые пару недель перезагружать его
Сегодня в 10:58
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