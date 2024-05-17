Вышло крупное обновление Android TV со встроенной нейросетью

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Компания Google выпустила обновлённую версию Android TV для смарт-телевизоров и телевизионных приставок. Версия операционной системы по какой-то причине перескочила с 12 сразу на 14.Что нового:— Интеграция нейросети Gemini (с возможностью создания персонализированных подборок фильмов и сериалов)— Три режима потребления энергии (оптимизированный, пониженное потребление и повышенное потребление)— Ручная и автоматическая цветокоррекция— Настройки упрощенной навигации по интерфейсу— Повышенная производительность (даже на слабых устройствах)В скором времени производители начнут выпускать обновления прошивок на базе Android TV 14 для своих устройств, а также будут продавать новые модели смарт-телевизоров и телевизионных приставок, на которых эта версия операционной системы установлена изначально.