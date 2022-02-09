





Компания Sony начала открытое бета-тестирование крупного апдейта для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Оно стало доступно участникам бета-теста в Японии, США, Канаде, Великобритании, Германии и Франции.После установки этого обновления на PlayStation 5 в США и Канаде появляется поддержка голосового управления. При наличии микрофона пользователь может отдавать голосом команды для запуска игр. На главном экране отображается 14 игр или приложений. Игры можно сортировать в меню по жанру, а через меню теперь проще просматривать добытые ачивки.На PlayStation 5 также был улучшен раздел Game Base. В чат «Тусовки» добавлена возможность общаться голосовыми сообщениями, а также отправлять собеседникам фотографии и видеоролики. Оба поколения консолей получили возможность создания закрытых чатов, в которых могут общаться только приглашённые пользователем участники. Для любого собеседника предусмотрен отдельный регулятор громкости. Программа экранного диктора получила поддержку ещё нескольких языков: русского, арабского, нидерландского, португальского, польского и корейского.