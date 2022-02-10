Компания Meta выпустила обновлённую версию Facebook Messenger для Android и iOS. Апдейт содержит много нововведений, которые вплотную приближают это приложение к конкурентам, а по некоторым функциям оно, возможно, даже превосходит их.

Что нового:

  • Расширенные возможности голосовых сообщений. Можно приостановить запись и продолжить её после паузы, а также прослушать запись перед отправкой. Максимальная продолжительность голосового сообщения увеличена с одной минуты до получаса.
  • Появились исчезающие сообщения. Жестом свайпа экрана снизу вверх запускается чат, сообщения в котором пропадают после прочтения собеседником. Таким образом можно отправлять текстовые сообщения, гифки, фотографии, стикеры и реакции.
  • Появилась возможность разделить счёт за какие-либо услуги между участниками чата. Можно поделить расходы поровну или указав, какая сумма причитается с того или иного человека. Инициатор сбора средств заплатит за услугу полную сумму, а остальные люди пересылают ему свои доли через встроенную в мессенджер платёжную систему. Это нововведение доступно только в США.
Обновленная версия Facebook Messenger уже доступна в Play Маркете и App Store.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Apple разрешила публично написать ей гадости. Но для этого придется установить iOS 15 Apple разрешила публично написать ей гадости. Но для этого придется установить iOS 15

YouTube перестал работать на миллионах Android-смартфонов YouTube перестал работать на миллионах Android-смартфонов

Вот почему Apple представит новые MacBook Pro в ближайшее время Вот почему Apple представит новые MacBook Pro в ближайшее время