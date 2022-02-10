Расширенные возможности голосовых сообщений. Можно приостановить запись и продолжить её после паузы, а также прослушать запись перед отправкой. Максимальная продолжительность голосового сообщения увеличена с одной минуты до получаса.

Появились исчезающие сообщения. Жестом свайпа экрана снизу вверх запускается чат, сообщения в котором пропадают после прочтения собеседником. Таким образом можно отправлять текстовые сообщения, гифки, фотографии, стикеры и реакции.

Появилась возможность разделить счёт за какие-либо услуги между участниками чата. Можно поделить расходы поровну или указав, какая сумма причитается с того или иного человека. Инициатор сбора средств заплатит за услугу полную сумму, а остальные люди пересылают ему свои доли через встроенную в мессенджер платёжную систему. Это нововведение доступно только в США.











Компания Meta выпустила обновлённую версию Facebook Messenger для Android и iOS. Апдейт содержит много нововведений, которые вплотную приближают это приложение к конкурентам, а по некоторым функциям оно, возможно, даже превосходит их.Что нового:Обновленная версия Facebook Messenger уже доступна в Play Маркете и App Store.