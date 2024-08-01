Вышло крупное обновление Telegram Desktop

Александр



Команда разработчиков Telegram обновила не только мобильную версию мессенджера для Android и iOS, но также выпустила крупный апдейт десктопного варианта программы. В Telegram Desktop 5.3.0 было добавлено несколько нововведений.

Что нового:

— Просмотр недавно запущенных и популярных мини-приложений на экране поиска
— Запуск нескольких мини-приложений в разных окнах
— Возможность дарить звёзды собеседникам
— Отправка собеседникам геолокации
— Поддержка ссылок на сайты tonsite:// в режиме Webview
— Изменения порядка стикеров в наборе стикерпаков

Скачать Telegram Desktop для Windows можно с сайта Telegram или GitHub, а для macOS из App Store.
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Источник:
TG Info
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