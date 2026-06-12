Вышло крупное обновление Telegram с кучей прикольных функций. Что нового?

Разработчики Telegram выпустили масштабное обновление, в котором мессенджер заметно расширился за пределы смартфонов и получил сразу несколько крупных улучшений внутри чатов, ботов и встроенного браузера. Главный акцент релиза — полноценное возвращение приложений для смарт-часов и глубокая переработка возможностей форматирования и взаимодействия в сообщениях.Начнём с часов. Telegram теперь официально работает на Apple Watch и устройствах на Wear OS. На запястье доступно практически полноценное общение: отправка текстовых и голосовых сообщений, прослушивание голосовых, просмотр медиа и видео, открытие сообщений любой длины, работа с геометками, отправка стикеров и управление чатами. По сути, это не облегчённый клиент, а компактный центр переписки, где можно закрыть большинство базовых сценариев без смартфона.Следующий крупный блок — боты и расширенное форматирование сообщений. Теперь ответы ботов могут включать встроенные медиа, карусели и коллажи, таблицы, цитаты и структурированные блоки текста. Появились заголовки и якоря для навигации внутри сообщений, сворачиваемые разделы и сноски, а также поддержка математического форматирования и формул. Дополнительно добавлены надстрочный и подстрочный текст, что делает сообщения более похожими на полноценные документы, а не просто чатовый текст.Отдельно разработчики усилили инструменты для групп и взаимодействия внутри них. Появились ИИ-механизмы проверки пользователей перед вступлением в чаты — фактически интеллектуальные фильтры на входе, которые можно настраивать под правила конкретного сообщества. Это добавляет больше контроля над участниками и снижает количество спама и нежелательной активности.Опросы тоже стали более гибкими: теперь в вариантах ответов можно добавлять ссылки, превращая обычное голосование в интерактивный блок с дополнительным контекстом. Встроенный просмотр .md-файлов наконец стал нормальным — разметка отображается прямо в браузере Telegram с форматированием, без необходимости открывать внешние приложения.Навигация и работа со ссылками тоже получили апгрейд. Появился более удобный выбор браузера для открытия ссылок — можно быстро переключаться между встроенным и сторонним вариантом через долгое нажатие. Дополнительно на Android изменили верхнюю панель интерфейса, освободив больше пространства для списка чатов и сделав интерфейс визуально более лёгким.Обновление уже доступно в App Store и Google Play Store.