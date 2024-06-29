Масштабное обновление HyperOS начало приходить на смартфоны Xiaomi и Redmi

Олег

Xiaomi


Компания Xiaomi представила большой программный апдейт своей HyperOS, который уже начали получать владельцы некоторых моделей смартфонов Xiaomi и Redmi. Информацию собрали в Gizmochina.

Обновление получило номер HyperOS 1.0.42.0.UNCCNXM и содержит настолько большой список изменений и исправлений, что источник называет его HyperOS 1.5. Среди прочего, Xiaomi объявила, что попрощается со «старыми скучными журналами изменений». Вот некоторые из нововведений:

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  • Оптимизация предустановленных приложений для ускорения запуска
  • Оптимизация анимации и использования «железа» при многозадачности
  • Оптимизация использования памяти
  • Исправлены проблемы с перезагрузкой ОС во время очистки кеша и с облачной синхронизацией файлов больше 20 Мб
  • Редизайн локскрина и упрощенная настройка его разделов
  • Новые виджеты, исправление проблем с масштабированием виджетов и некорректного отображения в режиме сохранения энергии
  • Исправление отображения иконок строки состояния и пустых пушей в панели уведомлений
  • Ряд исправлений в фотогалерее, оптимизация воспроизведения видео
  • и так далее.

Первыми апдейт начали получать владельцы Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra и Redmi K60 Ultra. Позже он будет постепенно распространяться на другие модели. 

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Источник:
Gizmochina
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