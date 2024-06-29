Масштабное обновление HyperOS начало приходить на смартфоны Xiaomi и Redmi



Компания Xiaomi представила большой программный апдейт своей HyperOS, который уже начали получать владельцы некоторых моделей смартфонов Xiaomi и Redmi. Информацию собрали в Gizmochina.



Обновление получило номер HyperOS 1.0.42.0.UNCCNXM и содержит настолько большой список изменений и исправлений, что источник называет его HyperOS 1.5. Среди прочего, Xiaomi объявила, что попрощается со «старыми скучными журналами изменений». Вот некоторые из нововведений:







Оптимизация предустановленных приложений для ускорения запуска

Оптимизация анимации и использования «железа» при многозадачности

Оптимизация использования памяти

Исправлены проблемы с перезагрузкой ОС во время очистки кеша и с облачной синхронизацией файлов больше 20 Мб

Редизайн локскрина и упрощенная настройка его разделов

Новые виджеты, исправление проблем с масштабированием виджетов и некорректного отображения в режиме сохранения энергии

Исправление отображения иконок строки состояния и пустых пушей в панели уведомлений

Ряд исправлений в фотогалерее, оптимизация воспроизведения видео

и так далее.

Первыми апдейт начали получать владельцы Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra и Redmi K60 Ultra. Позже он будет постепенно распространяться на другие модели. Первыми апдейт начали получать владельцы Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra и Redmi K60 Ultra. Позже он будет постепенно распространяться на другие модели.