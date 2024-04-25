Вышло масштабное обновление «Яндекс Карт» для пешеходов и велосипедистов



«Яндекс» представил новую версию сервиса «Карты» с улучшенной навигацией для пеших и велосипедных прогулок.



По заявлениям разработчиков, теперь приложение показывает перепады высот, количество крутых подъемов и лестниц для каждого из предложенных маршрутов. В будущем можно будет выбрать маршруты без подъемов. Для пешеходов каждый маршрут пополнен данными о количестве шагов, а для велосипедистов — о велосипедных дорожках и необходимости съезжать на дорогу.







А еще во время движения приложение будет само менять обзор маршрута, чтобы пользователю не приходилось вручную приближать, отдалять и «крутить» карту. На прямой траектории маршрут будет отдаляться, а если скоро поворот — приблизится сама.



На самой карте теперь ярче подписаны дома, подъезды, обозначены тротуары, тропинки и велодорожки. А еще приложение привязывает к ним курсор, чтобы точнее показывать местоположения пользователя.