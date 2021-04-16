Создатели короткометражки «Русская кибердеревня» выпустили новое видео, получившее название «Русский космопоезд». В нём обыгрываются космические путешествия плацкартом. Несмотря на роботов и межпланетные перемещения, в поезде всё еще случаются знакомые и забавные ситуации. Одну из ролей в «Русском космопоезде» исполнил блогер BadComedian.
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«Говорят, путешествовать плацкартом по солнечной системе не очень комфортно. It's a lie! Покажем обычный рейс на русском космопоезде, который не прошел без интересных происшествий. Чужие, любовные признания, походные песни и многое другое», — говорится в описании к ролику.
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Быстрее бы уже Рогозин встретился с представителями космических пространств!😂