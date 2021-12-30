Telegram

Разработчики Telegram выпустили последнее в этом году крупное обновление мессенджера. В него было добавлено новогоднее оформление и ещё несколько заметных нововведений.

В настройках интерфейса появилось несколько новогодних тем со снежинками, ёлочками, подарками и другими атрибутами праздника.

К любому сообщению в личной переписке можно оставить реакцию (по аналогии с теми, что есть в Facebook и «ВКонтакте»), на выбор 11 вариантов (палец вверх, палец вниз, сердечко, огонь, какашка и т. п.) Реакции появляются после нажатия на сообщение, а двойной тап автоматически ставит палец вверх. Администраторы каналов сообществ могут отключить у себя эти реакции или выбрать, какие из них будут использоваться подписчиками, а какие нет.

Telegram

В переписке теперь можно скрывать спойлеры. Для этого нужно выделить спойлерный текст после набора и выбрать опцию «Спойлер» в появившемся меню. Собеседник может увидеть скрытый текст, если тапнет на сообщение.

Telegram

Прямо в приложении можно переводить текст с любых языков на свой родной (или на язык, установленный в интерфейсе Telegram. Для этого нужно тапнуть на сообщение и выбрать опцию перевода. В настройках можно указать, сообщения на каких языках не нужно переводить.

Telegram

Для любого пользователя с публичной ссылкой можно создать QR-код, настроив его оформление. Такие коды можно создавать не только себе, но и со ссылкой на аккаунт другого человека.

Telegram

Кроме того, появилось множество новых анимированных эмодзи, а в приложении Telegram для macOS обновлено меню навигации, где появились анимированные иконки для каждого пункта.

Часть этих нововведений может быть временна недоступна, поскольку разработчики всё ещё тестируют их и то включают, то отключают на серверной стороне.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Как распознавать печатный или рукописный текст прямо в Telegram. Это очень удобно, попробуйте Как распознавать печатный или рукописный текст прямо в Telegram. Это очень удобно, попробуйте

Вышло секретное обновление Telegram. Оно доступно не всем Вышло секретное обновление Telegram. Оно доступно не всем

В Telegram появится новый вид сообщений. Его оценят любители фильмов и сериалов В Telegram появится новый вид сообщений. Его оценят любители фильмов и сериалов