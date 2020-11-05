





Российские пользователи Apple Watch дождались — часам стал доступен апдейт watchOS 7.1, который добавляет поддержку ЭКГ и выявления аритмии ещё в ряде стран, в том числе России.С выпуском watchOS 7.1 и iOS 14.2 приложение «ЭКГ» появляется на Apple Watch Series 4 и более новых моделях часов. Эта функция даёт пользователям устройства возможность снимать электрокардиограмму с запястья, а при таких симптомах, как учащённое или нерегулярное сердцебиение, записывает сердечный ритм и помогает сообщить об этом врачу.Функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме стала доступна в России на Apple Watch Series 3 и более новых моделях. Она периодически проверяет ритм сердца в фоновом режиме и присылает уведомление в случае обнаружения нерегулярного ритма, вызванного мерцательной аритмией.Приложение «ЭКГ» и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме помогут пользователям распознать симптомы мерцательной аритмии — самой частой разновидности нерегулярного ритма. При оставлении симптомов без внимания мерцательная аритмия является одним из основных отклонений, приводящих к сердечному приступу, и второй по частотности причиной смертей во всём мире.Для включения новых функций, исследующих сердечный ритм, пользователю необходимо выполнить несколько шагов настройки. Подсказки помогут выбрать, кто может пользоваться этими функциями, какие возможности доступны и недоступны для функций, какие результаты можно получить и как интерпретировать эти результаты. Также пользователь получает чёткие инструкции о том, что делать в случае симптомов, требующих немедленного медицинского вмешательства.Apple подчёркивает, что в соответствии с заявлением ВНИИМТ, подразделением Росздравнадзора, приложение «ЭКГ» и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме не являются медицинскими устройствами. Эти функции не предназначены для медицинских целей, консультаций с врачом и самостоятельной постановки диагноза.