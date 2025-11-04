Top.Mail.Ru

Вышло обновление iOS 26.1 для всех

Артем
Апдейт добавляет несколько полезных особенностей.

Сегодня, 4 ноября, компания Apple выпустила прошивки iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1, и visionOS 26.1. Компания исправила ряд найденных багов, повысила стабильность системы, а также добавила опцию смены прозрачности интерфейса, позволила отключить запуск камеры свайпом по экрану блокировки и заменила кнопку отключения будильника на слайдер. 

Если в апдейте найдутся другие нововведения, мы расскажем о них в отдельной статье. 

Также по словам Марка Гурмана из Bloomberg, тестирование iOS 26.2 начнется уже в ближайшее время.
Комментарии

+8
Serghei
У меня пока в Кишинёве не пришло обновление
Сегодня в 01:39
#
+8
Serghei
Только сейчас пришло обновление. У меня айфон 11. Буду обновляться на IOS 26.1
Сегодня в 01:50
#