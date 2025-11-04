Вышло обновление iOS 26.1 для всех

Апдейт добавляет несколько полезных особенностей.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides
Сегодня, 4 ноября, компания Apple выпустила прошивки iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1, и visionOS 26.1. Компания исправила ряд найденных багов, повысила стабильность системы, а также добавила опцию смены прозрачности интерфейса
, позволила отключить запуск камеры свайпом
по экрану блокировки и заменила кнопку отключения будильника
на слайдер.
Если в апдейте найдутся другие нововведения, мы расскажем о них в отдельной статье.
Также по словам Марка Гурмана из Bloomberg, тестирование iOS 26.2 начнется уже в ближайшее время.