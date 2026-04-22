Вышло обновление iOS 26.4.2. Что нового?

Компания Apple выпустила минорные обновления iOS 26.4.2 и iPadOS 26.4.2 для поддерживаемых моделей iPhone и iPad.

Установить обновление можно на совместимые смартфоны и планшеты в меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».Согласно примечаниям к выпуску Apple, прошивки содержат исправления ошибок и обновления безопасности.Также Apple выпустила iOS 18.7.8 для более старых iPhone, которые не получили iOS 26.Напомним, что компания также проводит бета-тестирование iOS 26.5 и iPadOS 26.5, релиз которых состоится в конце мая.