Вышло обновление iOS 26.5. Что нового?

Apple выпустила iOS 26.5, iPadOS 26.5 и другие обновления для совместимых устройств с незначительными улучшениями.

Установить iOS 26.5 можно на iPhone в меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Также компания выпустила iOS 15.8.8, iOS 16.7.16, iOS 18.7.9 и iPadOS 17.7.11 для более старых устройств, не поддерживающих iOS 26 и iPadOS 26.iOS 26.5 представляет сквозное шифрование для сообщений RCS, которыми обмениваются пользователи iPhone и Android. Для сквозного шифрования RCS оба участника разговора должны использовать оператора связи, поддерживающего эту функцию. Зашифрованные сообщения RCS получили небольшой значок замка и соответствуют защите сквозного шифрования iMessage.В приложении «Карты» появился новый раздел «Рекомендуемые места», отображающий рекомендации на основе местоположения и недавних поисковых запросов. Также в приложении «Карты» скоро появится реклама.Помимо прочего, компания повысила безопасность и устранила некоторые мелкие баги.iOS 26.5 и iPadOS 26.5 могут стать одними из последних обновлений с новыми функциями. Уже через месяц Apple представит iOS 27 и iPadOS 27 ​​на конференции WWDC.