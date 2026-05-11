Вышло обновление iOS 26.5. Что нового?

Фархад


Apple выпустила iOS 26.5, iPadOS 26.5 и другие обновления для совместимых устройств с незначительными улучшениями.

Установить iOS 26.5 можно на iPhone в меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Также компания выпустила iOS 15.8.8, iOS 16.7.16, iOS 18.7.9 и iPadOS 17.7.11 для более старых устройств, не поддерживающих iOS 26 и iPadOS 26.

iOS 26.5 представляет сквозное шифрование для сообщений RCS, которыми обмениваются пользователи iPhone и Android. Для сквозного шифрования RCS оба участника разговора должны использовать оператора связи, поддерживающего эту функцию. Зашифрованные сообщения RCS получили небольшой значок замка и соответствуют защите сквозного шифрования iMessage.

В приложении «Карты» появился новый раздел «Рекомендуемые места», отображающий рекомендации на основе местоположения и недавних поисковых запросов. Также в приложении «Карты» скоро появится реклама.

Помимо прочего, компания повысила безопасность и устранила некоторые мелкие баги.

iOS 26.5 и iPadOS 26.5 могут стать одними из последних обновлений с новыми функциями. Уже через месяц Apple представит iOS 27 и iPadOS 27 ​​на конференции WWDC.
