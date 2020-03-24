



Помимо iOS 13.4, iPadOS 13.4 и watchOS 6.2, вышла ещё парочка обновлений — macOS Catalina 10.15.4 и tvOS 13.4. Они содержат исправления проблем, а также несколько нововведений.



macOS Catalina 10.15.4



В приложении «Музыка» появилась синхронизация текста по мере воспроизведения песен. Аналогичная возможность в прошлом году была реализована на iPhone и iPad.



Через Finder можно делиться другими пользователями целыми папкам в облачном хранилище iCloud. Контроль доступа к папкам, в том числе установка запрета на скачивание и редактирование.



Появилась опция импорта логинов и паролей из Chrome в iCloud Keychain для автоматической вставки на сайтах в Safari.



Родительский контроль через «Экранное время» с возможностью выбора контактов, с которыми ваши дети могут общаться на устройстве. Контроль за видеозаписями, которые включают дети.



Добавлена поддержка режима High Dynamic Range для совместимых с технологией HDR10 сторонних мониторов и телевизоров с использованием DisplayPort или HDMI.



Добавлена поддержка универсальных покупок, которая позволяет использовать приложение или игру на всех устройствах Apple после приобретения на одной из платформ.



Добавлена авторизация через OAuth для аккаунтов в почтовом сервисе Outlook.



Устранены баги в Safari и «Напоминаниях».



tvOS 13.4



Apple не приводит список нововведений в tvOS 13.4, из чего можно сделать, что это небольшое обновление, в котором нет ничего нового. Оно доступно для Apple TV четвёртого поколения и Apple TV 4K. Если приставка обновляется автоматически, оно установится самостоятельно, а форсировать его инсталляцию можно в её настройках.



Для пользователей Apple TV третьего поколения было выпущено обновление Apple TV Software 7.5 с небольшими улучшениями в работе приложения Apple TV+.







