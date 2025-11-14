Вышло обновление Telegram с кучей полезных функций

Сегодня, 14 ноября, разработчики Telegram выпустили обновлённую версию мессенджера с рядом нововведений, среди которых донаты в трансляциях, сохранения контактов без записи в телефонную книгу и многое другое.
Ещё разработчики добавили функцию повторных сообщений по таймеру — можно задать нужный интервал, чтобы сообщения автоматически повторялись. Кроме того, подарки теперь можно выставлять на аукцион или дарить от имени каналов.
Но самая полезная фича на iOS — теперь можно сохранять контакты только в Telegram без записи в телефонную книгу смартфон.