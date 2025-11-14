Top.Mail.Ru

Вышло обновление Telegram с кучей полезных функций

Фархад

Сегодня, 14 ноября, разработчики Telegram выпустили обновлённую версию мессенджера с рядом нововведений, среди которых донаты в трансляциях, сохранения контактов без записи в телефонную книгу и многое другое.

Из основных нововведений можно выделить возможность вести стримы прямо в сторис с камер смартфона или подключить отдельное приложение с помощью ключа трансляции. Также можно получать донаты от зрителей в виде звёзд. В настройках приватности появился раздел Saved Music, где можно выбрать, кому видны треки из профиля.

Ещё разработчики добавили функцию повторных сообщений по таймеру — можно задать нужный интервал, чтобы сообщения автоматически повторялись. Кроме того, подарки теперь можно выставлять на аукцион или дарить от имени каналов.

Но самая полезная фича на iOS — теперь можно сохранять контакты только в Telegram без записи в телефонную книгу смартфон.
Комментарии

Autechre
А будут обновления не связанные с коммерческими аспектами? Хм.
2 часа назад в 00:21
kardigan
kardigan Autechre
А на что тогда Паше жить сударь изволите?
2 часа назад в 00:46
