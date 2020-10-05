





Компания Apple выпустила tvOS 14.0.2 для телевизионных приставок Apple TV. Это небольшой апдейт, который устраняет обнаруженные ранее баги и проблемы. Именно поэтому рекомендуется его установить, пусть он и не добавляет ничего нового.Релизная сборка tvOS 14 вышла 16 сентября вместе с обновлениями iOS 14, iPadOS 14 и watchOS 7. Это обновление содержит ряд новых функций и улучшений, включая совершенно приложение Home View, которое обеспечивает встроенную интеграцию с HomeKit и поддержку совместимых аксессуаров, таких как камеры наблюдения. Например, вы сможете получить оповещение в формате «картинка в картинке» с камеры если кто-то позвонил в дверной звонок. В tvOS 14 появилась поддержка нескольких пользователей для игр Apple Arcade. Она позволяет пользователям продолжать игры с того места, где они остановились. Помимо этого, появилась расширенная поддержка контроллеров Xbox, благодаря которой к Apple TV можно будет подключить геймпад Xbox Elite 2 и контроллер Xbox Adaptive. AirPlay также был улучшен, благодаря чему 4K-видео с iOS и iPadOS отображается на Apple TV в более высоком качестве. Также появилась полноценная поддержка воспроизведения роликов с разрешением 4K на YouTube.Обновления tvOS устанавливаются на Apple TV автоматически в период простоя, никаких действий со стороны пользователя не требуется. Если автоматическое обновление отключено, вы можете установить этот апдейт вручную через системные настройки.