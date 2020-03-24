



Компания Apple выпустила ещё один апдейт, помимо iOS 13.4 и iPadOS 13.4 — watchOS 6.2. Оно добавляет часам Apple поддержку ЭКГ ещё в трёх странах: Чили, Новой Зеландии и Турции. В России ЭКГ на Apple Watch по-прежнему не работает.



watchOS 6.2 также добавляет в приложения для часов возможность совершать покупки без использования смартфона. Оплата производится непосредственно на часах после подтверждения трансакции.



Других заметных нововведений watchOS 6.2 не содержит. В этом обновлении лишь устранены некоторые проблема, например, баг, который вызывал остановку воспроизведения музыки при переключении с Wi-Fi на Bluetooth.



Установить обновление watchOS 6.2 на часы можно с помощью iPhone, с которым они сопряжены. Во время инсталляции сохраняются все пользовательские данные.







