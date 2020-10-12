Компания Apple выпустила обновление watchOS 7.0.2. Оно маленькое, не содержит ничего нового, но устраняет несколько неприятных проблем.
В чейнджлоге сообщается о двух проблемах, которые убирает этот патч. Первая связана с чрезмерным расходованием заряда аккумулятора, а вторая с недоступностью измерений ЭКГ в тех странах, где эта функция должна работать.
Если у вас настроена автоматическая установка обновлений, этот патч скачается и поставится самостоятельно без вашего участия. Если нет, можно форсировать его установку через системные настройки. При этом в аккумулятор часов должно быть заряжен не менее чем наполовину, иначе инсталляция будет невозможна.
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