Вышло обновление WhatsApp с настройкой тем в чатах и цветными пузырями







Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд визуальных нововведений. В новой версии мобильного приложения появились темы оформления чатов, а также 30 дополнительных обоев. Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд визуальных нововведений. В новой версии мобильного приложения появились темы оформления чатов, а также 30 дополнительных обоев. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новые параметры настройки позволяют выбирать из предустановленных тем, которые одновременно изменяют цвет пузырей чата и фон, либо смешивать и сопоставлять цвета в произвольном порядке, чтобы создавать собственные уникальные комбинации.Также можно применить единую тему ко всем чатам и каналам. WhatsApp отмечает, что эти настройки видны только тому пользователю, который их устанавливает, поэтому личные предпочтения не повлияют на других людей в беседе.Чтобы изменить тему всех чатов и каналов, перейдите в «Настройки» > «Чаты» > «Тема чата по умолчанию». Если вы хотите установить тему для определенного чата, нажмите на его название в верхней части экрана (на iOS) или значок с тремя точками (на Android), а затем выберите «Тема чата».