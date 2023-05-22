Вышло обновление Windows 11 с несколькими новыми возможностями





Компания Microsoft выпустила сборку Windows 11 с номером 10.0.25370.1. Она доступна в канале Canary участникам программы предварительного тестирования Windows Insider.



Что нового?





Поддержка подключения «Сетевого моста» через командную строку с помощью netsh.

Сети Wi-Fi Passpoint обеспечивают повышенную производительность подключения и отображают URL-адрес в «Быстрых действиях».

Поддержка WPA3 для функции «Точка доступа» в приложении «Связь с телефоном» для безопасного подключения к точке доступа. Внесены изменения в настройках лимитного подключения, уменьшения дублирующихся профилей и отображения названия смартфона в списке доступных сетей.

Добавлены ссылки на дополнительные свойства сетевых адаптеров и свойства сетевого подключения в разделе «Параметры» → «Сеть и Интернет» → «Дополнительные сетевые параметры».

Появилась опция для автоматической подстройки яркости экрана в зависимости от контента.

Эта сборка недоступна в России и Беларуси, но её всё же можно установить. Для этого нужно запустить VPN с иностранным IP-адресом, открыть «Параметры», перейти в раздел «Центр обновления Windows» и проверить наличие обновлений. В процессе скачивания апдейта VPN можно отключить.