Вышло обновление Windows 11 с несколькими новыми возможностями

Александр



Компания Microsoft выпустила сборку Windows 11 с номером 10.0.25370.1. Она доступна в канале Canary участникам программы предварительного тестирования Windows Insider.

Что нового?

  • Поддержка подключения «Сетевого моста» через командную строку с помощью netsh.
  • Сети Wi-Fi Passpoint обеспечивают повышенную производительность подключения и отображают URL-адрес в «Быстрых действиях».
  • Поддержка WPA3 для функции «Точка доступа» в приложении «Связь с телефоном» для безопасного подключения к точке доступа. Внесены изменения в настройках лимитного подключения, уменьшения дублирующихся профилей и отображения названия смартфона в списке доступных сетей.
  • Добавлены ссылки на дополнительные свойства сетевых адаптеров и свойства сетевого подключения в разделе «Параметры» → «Сеть и Интернет» → «Дополнительные сетевые параметры».
  • Появилась опция для автоматической подстройки яркости экрана в зависимости от контента.

Эта сборка недоступна в России и Беларуси, но её всё же можно установить. Для этого нужно запустить VPN с иностранным IP-адресом, открыть «Параметры», перейти в раздел «Центр обновления Windows» и проверить наличие обновлений. В процессе скачивания апдейта VPN можно отключить.

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