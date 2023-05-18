Вышло официальное приложение ChatGPT для iPhone

Олег

ChatGPT


Компания OpenAI объявила о выпуске своего официального мобильного приложения для iOS. Об этом пишет MacRumors.

У чат-бота ChatGPT до сих пор не было официального приложения для смартфонов, несмотря на взрывную популярность сервиса. Этим пользовались мошенники, размещая в Play Store и App Store поддельные приложения ChatGPT и зарабатывали на обмане пользователей. OpenAI решила положить этому конец и выпустить собственную утилиту.

ChatGPT

Приложение ChatGPT уже доступно по прямой ссылке в App Store для пользователей в США. Чтобы скачать его из любой другой страны (например, из России), нужно воспользоваться американским Apple ID: быстро создать его с нуля, либо сменить страну на США в своем текущем аккаунте, скачать приложение и сменить её обратно на Россию. В утилите почти нет настроек, а сам чат-бот без проблем общается с пользователем на русском языке — его функциональность идентична веб-версии.

ChatGPT

OpenAI обещает открыть доступ к приложению ChatGPT в других странах «в ближайшие недели». Что касается выхода утилиты чат-бота для Android, то компания лаконично обещает сделать это «скоро». 

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Источник:
MacRumors
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