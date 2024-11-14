Вышло официальное приложение Google Gemini для iPhone

Компания Google решила выделить своего нейросетевого чат-бота в отдельное приложение и запустила одноименную iOS-утилиту. Сейчас она доступна в нескольких странах мира и постепенно распространяется по регионам.
Еще внутри утилиты можно будет найти Gemini Live, интеграцию с Dynamic Island и другие эксклюзивные опции. Нейросеть будет работать даже на экране блокировки iOS (возможно, через эфир активности), что позволит обращаться к ней максимально быстро. Приложение распространяется бесплатно, но внутри есть платные пакеты опций, например, интеграцию Gemini с Google Docs и Mail, а также доступ к экспериментальной модели 1.5 Pro. Сначала приложение вышло на Филиппинах, потом в Австралии, Индии, США и Великобритании, а в ближайшие дни и недели появится в других странах.