Вышло официальное приложение Google Gemini для iPhone

Компания Google решила выделить своего нейросетевого чат-бота в отдельное приложение и запустила одноименную iOS-утилиту. Сейчас она доступна в нескольких странах мира и постепенно распространяется по регионам.

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