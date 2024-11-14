Вышло официальное приложение Google Gemini для iPhone

Олег


Компания Google решила выделить своего нейросетевого чат-бота в отдельное приложение и запустила одноименную iOS-утилиту. Сейчас она доступна в нескольких странах мира и постепенно распространяется по регионам.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

До сих пор воспользоваться Gemini на iPhone можно было на специальной вкладке в официальном приложении Google. Интеграция ИИ была ограниченной и открывала доступ лишь к текстовому чат-боту и еще нескольким небольшим функциям. Новое же приложение Gemini — это полноценный нейросетевой помощник, включающий в себя все функции и возможности.

Еще внутри утилиты можно будет найти Gemini Live, интеграцию с Dynamic Island и другие эксклюзивные опции. Нейросеть будет работать даже на экране блокировки iOS (возможно, через эфир активности), что позволит обращаться к ней максимально быстро. Приложение распространяется бесплатно, но внутри есть платные пакеты опций, например, интеграцию Gemini с Google Docs и Mail, а также доступ к экспериментальной модели 1.5 Pro. Сначала приложение вышло на Филиппинах, потом в Австралии, Индии, США и Великобритании, а в ближайшие дни и недели появится в других странах. 

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
«Пожалуйста, умри»: Google ИИ перешел на унижения вместо решения задачи
Как добавить перевод видеороликов нейросетями в Safari и Google Chrome абсолютно бесплатно и в несколько кликов
Найден универсальный способ взломать любого ИИ-бота. На него нужно как следует наорать

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1
дедМитяй
Теперь,послать Вас к чертям,ии сможет с экрана блокировки вашего смартфона 🙂‍↕️
На кой ляд это гумно так активно продвигают в массы?Создали аналог миелофона,чтобы все мыслишки обличать?🧐
Сегодня в 15:16
#
tellurian
+2032
tellurian дедМитяй
Для обучения. Чем больше запросов, тем он лучше будет. Потом будут деньги брать.
2 часа назад в 16:10
#
+341
rolaks
Погодите, эта та самая Gemini, которая сегодня одного юзера вежливо попросила умереть чтобы не быть обузой для Вселенной? Ну-ну…
2 часа назад в 15:52
#

Читайте также