Вышло приложение Gemini специально для iPad. Это просто восторг!

Компания Google адаптировала iOS-приложение своего ИИ-помощника под большой экран Apple iPad. Об этом пишет MacRumors.
- Gemini теперь имеет полноэкранное оптимизированное приложение для iPad
- Gemini теперь можно добавить в качестве виджета на домашний экран
- Gemini теперь может подключаться к вашей библиотеке Google Photos
- Улучшения пользовательского интерфейса и исправления ошибок.
Напомним, что официально Gemini не работает в России, но им все же можно пользоваться с помощью нехитрых манипуляций — алгоритм настройки описан вот здесь, берите на заметку.
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