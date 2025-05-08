Вышло приложение Gemini специально для iPad. Это просто восторг!

Олег

iPad


Компания Google адаптировала iOS-приложение своего ИИ-помощника под большой экран Apple iPad. Об этом пишет MacRumors.

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До сих пор утилиту Gemini можно было скачать на iPad, но интерфейс был очень уродлив и неудобен: на планшете открывалось небольшое окно размером с iPhone, качество картинки и масштабирование было соответствующим. Теперь же утилита кардинально обновлена и владельцы iPad могут наслаждаться полноценным полноэкранным приложением. Это особенно приятно вкупе с другими нововведениями:

  • Gemini теперь имеет полноэкранное оптимизированное приложение для iPad
  • Gemini теперь можно добавить в качестве виджета на домашний экран
  • Gemini теперь может подключаться к вашей библиотеке Google Photos
  • Улучшения пользовательского интерфейса и исправления ошибок.


Напомним, что официально Gemini не работает в России, но им все же можно пользоваться с помощью нехитрых манипуляций — алгоритм настройки описан вот здесь, берите на заметку. 

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Источник:
MacRumors
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