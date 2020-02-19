



Социальная сеть «ВКонтакте» официально выпустила новую версию мобильного приложения для Android и iOS. Эти изменения тестировались пользователями с октября 2019 года. Ранее для перехода на новый дизайн приложения нужно было найти и отсканировать специальный QR-код, который был размещён в Москве и Санкт-Петербурге на улицах, в торговых и бизнес-центрах, а также в трейлерах перед киносеансами. Спустя три месяца соцсеть «ВКонтакте» предложила оценить приложение первым 100 тысячам пользователей, которые обновили его по QR-коду. 71% проголосовавших отметили, что новая версия им нравится больше, чем прежняя.



Приложение VK уже обновилось у части пользователей Android и iOS. В ближайшие недели новая версия станет доступна всем.



Изменились дизайн и навигация: в первой вкладке объединились ленты новостей и рекомендаций, во второй — мини-приложения, VK Pay, сообщества и стриминговые сервисы. Далее расположились вкладки для общения и поиска друзей, а также профиль — для публикации новых материалов.



Дизайн и навигация



Из приложения пропали лишние разделители и синие шапки, были обновлены иконки и шрифты. Пять обновлённых вкладок внизу экрана предоставляют доступ к самым важным разделам: «Новости», «Обзор», «Сообщения», «Друзья», «Профиль».



«Новости»



Здесь собраны истории и записи от друзей, а также публикации сообществ. Достаточно смахнуть влево, чтобы перейти в раздел «Интересное». В нём — рекомендованные материалы. Во вкладке «Для Вас» — посты, подобранные по интересам пользователя. Рядом — медиа «Фокус» от ВКонтакте, а также тематические ленты, которые вместе с алгоритмами составляют отдельные редакции из пользователей-экспертов в своих категориях.







Из вкладки «Новости» можно открыть камеру «ВКонтакте», чтобы снять историю, включить прямой эфир или отсканировать QR-код.



«Обзор»



Вторая вкладка приложения стала проводником по сервисам «ВКонтакте». Здесь расположены «Сообщества», VK Pay, мини-приложения платформы VK Mini Apps и все стриминговые сервисы — «Музыка», «Видео», «Трансляции» и «Подкасты». Именно отсюда можно включать треки, управлять подписками и сообществами, покупать товары, смотреть погоду, заказывать такси или доставку еды.







«ВКонтакте» тестирует несколько вариантов вкладки «Обзор», выбирая тот, с помощью которого пользователи смогут решать как можно больше своих повседневных задач. Сейчас на платформе VK Mini Apps доступны 13 тысяч мини-приложений.



«Друзья»



Этот раздел находится рядом с «Сообщениями». В нём можно принимать новые заявки, искать друзей и добавлять их по QR-коду. Во вкладке также отобразится, если у кого-то из знакомых сегодня день рождения — отправить подарок этому человеку можно будет одним касанием.







«Профиль»



Как и прежде, в своём профиле можно посмотреть опубликованные материалы и отредактировать любую информацию. Теперь же делиться самым важным стало легче — кнопки для создания историй, записей и трансляций расположились прямо под рукой. Также из вкладки «Профиль» с помощью смахивания можно перейти к настройкам, закладкам и документам или включить тёмную тему.







Профили других пользователей тоже выглядят по-новому: появилась возможность быстро позвонить, отправить деньги или подарок, подписаться на уведомления о новых записях и трансляциях. Блок со свежими фотографиями стал крупнее — последние снимки теперь на виду.





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