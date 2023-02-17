Вышли публичные бета-версии iOS 16.4 и iPadOS 16.4. Что нового?

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Компания Apple выпустила публичные бета-версии iOS 16.4 и iPadOS 16.4 для всех участников программы тестирования.В первых бета-версиях появились новые эмодзи, пуш-уведомления в Safari, набор текста свайпом на русском языке, обновленная архитектура устройств умного дома в HomeKit и прочие улучшения, включая незначительные изменения в приложении Podcasts и Apple Music. Кроме того, Apple начала тестировать новый метод распространения бета-версий — скоро компания перестанет предоставлять прошивки через профили, а привяжет возможность установки тестовых сборок к Apple ID.Скорее всего, тестирование этой версии iOS продлится до апреля.