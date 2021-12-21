Разработчики Telegram выпустили тестовое обновление мессенджера. Оно носит номер 8.4 и доступно на iOS тем, кто принимает участие в тестировании Telegram в платформе TestFlight.

Что нового в бета-версии Telegram 8.4 на iOS:

 — Реакции на сообщения. Можно могут оставить одну из 11 реакций (они доступны по двойному нажатию на сообщение).
 — Форматирование текста для скрытия информации. Спойлеры позволяют скрыть текст под анимацией шума, а нажатие на сообщение позволяет увидеть скрытую информацию.
 — Переводчик сообщений. Благодаря новой опции в iOS 15, с помощью Telegram можно переводить выделенный текст с разных языков на свой родной язык.
 — Обновленные QR-коды. Появилась возможность генерировать QR-коды для публичных групп, каналов и пользователей. 
 — Снег в чате. Чтобы включить, требуется сделать 7-10 нажатий на шестеренку и включить пункт Snow.

После непродолжительного тестирования эти нововведения должны будут появиться в стабильных сборках Telegram на всех поддерживаемых платформах (хотя перевод выделенного текста, скорее всего, останется эксклюзивом для iOS).




iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Нас обманули: WhatsApp и iMessage сливают полиции всё в режиме реального времени Нас обманули: WhatsApp и iMessage сливают полиции всё в режиме реального времени

В WhatsApp для iOS станет проще выражать эмоции. В чатах появится новая функция В WhatsApp для iOS станет проще выражать эмоции. В чатах появится новая функция

Apple прижала хакеров из команды Pegasus. Она требует перестать взламывать iPhone Apple прижала хакеров из команды Pegasus. Она требует перестать взламывать iPhone