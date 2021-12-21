Разработчики Telegram выпустили тестовое обновление мессенджера. Оно носит номер 8.4 и доступно на iOS тем, кто принимает участие в тестировании Telegram в платформе TestFlight.
Что нового в бета-версии Telegram 8.4 на iOS:
— Реакции на сообщения. Можно могут оставить одну из 11 реакций (они доступны по двойному нажатию на сообщение).
— Форматирование текста для скрытия информации. Спойлеры позволяют скрыть текст под анимацией шума, а нажатие на сообщение позволяет увидеть скрытую информацию.
— Переводчик сообщений. Благодаря новой опции в iOS 15, с помощью Telegram можно переводить выделенный текст с разных языков на свой родной язык.
— Обновленные QR-коды. Появилась возможность генерировать QR-коды для публичных групп, каналов и пользователей.
— Снег в чате. Чтобы включить, требуется сделать 7-10 нажатий на шестеренку и включить пункт Snow.
После непродолжительного тестирования эти нововведения должны будут появиться в стабильных сборках Telegram на всех поддерживаемых платформах (хотя перевод выделенного текста, скорее всего, останется эксклюзивом для iOS).
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