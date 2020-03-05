Власти Лос-Анджелеса 4 марта объявили чрезвычайное положение в городе, поскольку число заразившихся коронавирусом достигло семи человек. На фоне этих событий организаторы крупнейшего игрового мероприятия E3 выпустили заявление, в котором сообщили, что они отслеживают и оценивают ситуацию со вспышкой эпидемии.
Сразу после этого журналисты некоторых авторитетных изданий сошлись во мнении, что если E3 2020 отменят, то некоторые издатели могут навсегда отказаться от участия в будущих мероприятиях. Джейсон Шрайер из Kotaku полагает, что в сфере этих событий представители игровой индустрии могут провести онлайн-трансляции с презентацией своих проектов и ничего не потерять, и даже наоборот сохранить достаточно много денег. Таким образом уже поступила Sony.
Компания Sony уже второй год подряд пропустит E3. По словам Шрайера, одной из причин такого решения стал конфликт с организаторами в 2019 году. Учитывая сложившуюся ситуацию с отменой крупных IT и игровых мероприятий, вполне вероятно, что в ближайшее время обстановка не стабилизируется и E3 2020 будет отменена.
Сразу после этого журналисты некоторых авторитетных изданий сошлись во мнении, что если E3 2020 отменят, то некоторые издатели могут навсегда отказаться от участия в будущих мероприятиях. Джейсон Шрайер из Kotaku полагает, что в сфере этих событий представители игровой индустрии могут провести онлайн-трансляции с презентацией своих проектов и ничего не потерять, и даже наоборот сохранить достаточно много денег. Таким образом уже поступила Sony.
Компания Sony уже второй год подряд пропустит E3. По словам Шрайера, одной из причин такого решения стал конфликт с организаторами в 2019 году. Учитывая сложившуюся ситуацию с отменой крупных IT и игровых мероприятий, вполне вероятно, что в ближайшее время обстановка не стабилизируется и E3 2020 будет отменена.
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