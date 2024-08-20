Вот чего фанаты Apple хотят от iPhone 16 больше всего

Олег

Фото: MacRumors


Аналитики провели опрос пользователей iPhone, чтобы понять их ожидания от будущей модельной линейки. Результат получился довольно необычным.

Согласно MacRumors, в опросе поучаствовали 2000 респондентов, среди которых было 1000 мужчин и столько же женщин. Почти 62% всех опрошенных планируют купить одну из моделей iPhone 16 после релиза линейки. Самым важным фактором для принятия такого решения 30,9% людей назвали ценник будущих новинок, а на втором месте неожиданно разместилась… трубка охлаждения в новом дизайне.

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Дело в том, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max прямо со старта продаж прославились перегревом «на ровном месте». Похоже, проблема настолько взволновала общественность, что пользователи в первую очередь ждут не новых камер, свежего дизайна корпуса или даже Apple Intelligence, а улучшенную трубку охлаждения.

Напомним, что презентация Apple должна пройти 10 сентября. На ней мы увидим линейку iPhone 16 и много других новинок. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Alexander Shustov
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Alexander Shustov
Трубка охлаждения😂👌🏽
час назад в 17:57
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Anatoly076
+265
Anatoly076
Только если для перехода с iPhone 7 или 8 🤣🤣🤣🤣🤣!
29 минут назад
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