Вот чего фанаты Apple хотят от iPhone 16 больше всего

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Аналитики провели опрос пользователей iPhone, чтобы понять их ожидания от будущей модельной линейки. Результат получился довольно необычным.Согласно MacRumors, в опросе поучаствовали 2000 респондентов, среди которых было 1000 мужчин и столько же женщин. Почти 62% всех опрошенных планируют купить одну из моделей iPhone 16 после релиза линейки. Самым важным фактором для принятия такого решения 30,9% людей назвали ценник будущих новинок, а на втором месте неожиданно разместилась… трубка охлаждения в новом дизайне.Дело в том, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max прямо со старта продаж прославились перегревом «на ровном месте». Похоже, проблема настолько взволновала общественность, что пользователи в первую очередь ждут не новых камер, свежего дизайна корпуса или даже Apple Intelligence, а улучшенную трубку охлаждения.Напомним, что презентация Apple должна пройти 10 сентября. На ней мы увидим линейку iPhone 16 и много других новинок.