Взлом мессенджера MAX — фейк

В подлинности взлома усомнились даже ненавистники мессенджера.
Представители мессенджера MAX опровергли факт утечки:
«Данные пользователей МАХ надежно защищены. Информация об утечке — фейк, распространяемый анонимными источниками» — сообщают в пресс-службе MAX.
Между тем, другие участники треда также усомнились в правдивости слива. В первую очередь из-за неподтвержденной репутации — автор впервые написал пост на форуме. Даже те, кто не в восторге от мессенджера отметили, что информация больше похожа на фейк, созданный нейросетью на скорую руку. На это намекают излишне стереотипный набор имен и фамилий — например, Сергей Иванов, Иван Петров или Мария Сидорова.
Другие пользователи заверяют, что выложенные номера не совпадают или вовсе отсутствуют среди имеющихся в их распоряжении баз данных.