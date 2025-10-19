Взлом мессенджера MAX — фейк





«Данные пользователей МАХ надежно защищены. Информация об утечке — фейк, распространяемый анонимными источниками» — сообщают в пресс-службе MAX.

Сегодня в сети появилась информация о масштабном взломе мессенджера Max. На сайте DarkForum пользователь под ником Titusko25357 заявляет, что владеет слитой базой из 46 млн записей, в которой содержится информация о пользователях: имена, номера телефонов и ID в Госуслугах. В качестве доказательства автор поста выложил небольшой фрагмент базы данных.Представители мессенджера MAX опровергли факт утечки:Между тем, другие участники треда также усомнились в правдивости слива. В первую очередь из-за неподтвержденной репутации — автор впервые написал пост на форуме. Даже те, кто не в восторге от мессенджера отметили, что информация больше похожа на фейк, созданный нейросетью на скорую руку. На это намекают излишне стереотипный набор имен и фамилий — например, Сергей Иванов, Иван Петров или Мария Сидорова.Другие пользователи заверяют, что выложенные номера не совпадают или вовсе отсутствуют среди имеющихся в их распоряжении баз данных.