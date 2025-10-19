Взлом мессенджера MAX — фейк

Артем
унфунфун.png

В подлинности взлома усомнились даже ненавистники мессенджера.

Сегодня в сети появилась информация о масштабном взломе мессенджера Max. На сайте DarkForum пользователь под ником Titusko25357 заявляет, что владеет слитой базой из 46 млн записей, в которой содержится информация о пользователях: имена, номера телефонов и ID в Госуслугах. В качестве доказательства автор поста выложил небольшой фрагмент базы данных.

Представители мессенджера MAX опровергли факт утечки:

«Данные пользователей МАХ надежно защищены. Информация об утечке — фейк, распространяемый анонимными источниками» — сообщают в пресс-службе MAX.

Между тем, другие участники треда также усомнились в правдивости слива. В первую очередь из-за неподтвержденной репутации — автор впервые написал пост на форуме. Даже те, кто не в восторге от мессенджера отметили, что информация больше похожа на фейк, созданный нейросетью на скорую руку. На это намекают излишне стереотипный набор имен и фамилий — например, Сергей Иванов, Иван Петров или Мария Сидорова.

кврФКВВФКпВКАпВак.png

Другие пользователи заверяют, что выложенные номера не совпадают или вовсе отсутствуют среди имеющихся в их распоряжении баз данных.
-5
Комментарии

+15
marisabel
Интересно, кто либо верит в этот бред🤔
час назад в 18:51
#
+134
Gabriel
Важные и объёмные массивы данных не хранятся в одном месте, как минимум в двух, а то и в трех четырех.
Единую базу скачать нельзя, только фрагмент представляющий рабочий массив, который остаётся скажем в конце рабочего дня в офисах Мои Документы( ну для примера )
Как там дело обстоит в Maxе я не знаю, но если за образец был взят WeChat, то там тоже нечто похожее.
Взломать конечно можно , но скачать все нельзя, только фрагмент.
41 минуту назад
#