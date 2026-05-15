Взял HUAWEI nova 15 Pro и поехал тестировать камеры в Бангкок: показываю фотографии

Грани между флагманами и среднеценовыми смартфонами продолжают размываться. HUAWEI nova 15 Pro доказывает это утверждение. На майских я взял этот аппарат от отправился тестировать его камеры в Бангкок. В этой заметке показываю фотографии и делюсь своими впечатлениями от возможностей съемки.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Главная фишка в камерах HUAWEI nova 15 Pro — это фирменная технология RYYB (Red-Yellow-Yellow-Blue) во всех ключевых сенсорах. В отличие от стандартных матриц с фильтрами Байера (RGGB), где зеленые пиксели поглощают значительную часть светового потока, замена их на желтые позволяет улавливать до 40 процентов больше света. Эта технология хорошо проявляет себя при съемке в интерьерах храмов Бангкока или на узких улицах Чайна-тауна в сумерках, где уровень естественного освещения крайне низок.Система камер дополнена мультиспектральным сенсором, способным анализировать свет по 1 500 000 спектральных каналов. Этот датчик работает синхронно с основным объективом, обеспечивая точность цветопередачи. Он минимизирует ошибки баланса белого, вызванные смешанными источниками освещения, такими как сочетание теплого закатного солнца и холодного люминесцентного света рекламных вывесок Бангкока.Основной модуль на 50 МП с апертурой f/1.8 оснащен системой оптической (OIS) и ИИ-стабилизации (AIS), что позволяет минимизировать смазы при съемке с рук. Вторая камера представляет собой телеобъектив на 12 МП с 3-кратным оптическим зумом, который также базируется на RYYB сенсоре. Это делает зум-объектив пригодным для использования не только днем, но и в темное время суток, что традиционно считается слабой стороной среднебюджетных смартфонов.Для панорамных снимков и архитектурной фотографии предусмотрен 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов. Он поддерживает макросъемку с расстояния от 2,5 сантиметра, что позволяет детально запечатлеть текстуру тайского шелка или специй на рынке.Храм Ват Пхо является одной из самых сложных локаций для фотографа из-за обилия мелких деталей из фарфора и керамики. Тестирование HUAWEI nova 15 Pro в этой локации показало, что смартфон справляется с микроконтрастом на уровне флагманских моделей. Белая керамика храма сохраняет свой естественный оттенок, не уходя в синеву, даже в условиях яркого полуденного солнца.Автофокус Quad Pixel PDAF срабатывает мгновенно, позволяя фиксировать детали архитектуры без задержки затвора. Система AI HDR динамически прорабатывает тени в нишах пагод, одновременно сохраняя структуру облаков на заднем плане. Это исключает пересветы, которые часто случаются у камер с менее продвинутыми ISP процессорами.Использование 3-кратного оптического приближения позволяет создавать снимки с эффектом сжатия перспективы, что идеально подходит для съемки шпилей храмов. В условиях высокой яркости телеобъектив демонстрирует хорошую резкость по всему полю кадра, а система OIS компенсирует колебания воздуха и микротряску рук.Район Яоварат (Чайна-таун) представляет собой уникальную тестовую площадку для мобильных камер. Обилие неоновых вывесок, движущихся тук-туков и пара от уличных жаровен создает сложную световую среду. В таких условиях HUAWEI nova 15 Pro раскрывает весь потенциал RYYB сенсора. При детальном изучении снимков хорошо заметно отсутствие цифрового шума в глубоких тенях, при этом яркие вывески остаются читаемыми и не превращаются в белые пятна.Ночной режим смартфона работает быстро, объединяя несколько кадров с разной экспозицией менее чем за две секунды. Процесс склейки происходит незаметно, а результат выглядит естественно, без излишнего «цифрового» высветления, которое характерно для агрессивных алгоритмов конкурентов. Цвета кожи прохожих остаются натуральными под любым углом падения искусственного света.Портретный режим на 3-кратном зуме позволяет отделять объект от пестрого фона ночного рынка с высокой точностью. Размытие фона (боке) имеет мягкий характер, плавно усиливаясь при удалении от точки фокусировки.В верхней части дисплея размещена 50-мегапиксельная камера, дополненная мультиспектральным сенсором. Основное преимущество этой системы заключается в способности точно передавать оттенки кожи.Для влоггеров предусмотрена поддержка видеозаписи 4K с гироскопической стабилизацией (gyro-EIS). Фронталка спообна мгновенно переключаться между лицом и предметом в кадре, что полезно при съемке обзоров экзотических фруктов или сувениров.После завершения съемочного дня в Бангкоке настает время разбора отснятого материала. Для этого процесса предусмотрено несколько полезных ИИ-инструментов. Функция AI Remove позволяет бесследно удалять лишние объекты с фотографий, такие как случайные прохожие или мусорные баки, при этом алгоритм генеративного заполнения текстур работает почти безупречно.Смартфон автоматически индексирует все снимки, распознавая более тысячи различных сценариев и объектов. Поиск по словам «селфи», «еда», «река» или «ночь« происходит мгновенно, что значительно упрощает навигацию по архиву из нескольких сотен фотографий, накопленных за время поездки.По итогам комплексного тестирования камер HUAWEI nova 15 Pro в различных сценариях, от яркого солнечного света до глубоких ночных теней, можно сделать вывод о высокой степени готовности устройства к использованию в мобильной фотографии на продвинутом уровне. Основные технологические преимущества, такие как RYYB сенсоры на всех ключевых модулях и мультиспектральный анализ цвета, позволяют получать стабильно качественный результат без необходимости сложной постобработки.Смартфон успешно преодолевает ограничения среднего ценового сегмента, предлагая пользователю инструменты, которые ранее были доступны только в топовых линейках. Высокая детализация, точная цветопередача и отличная стабилизация видео делают HUAWEI nova 15 Pro одним из лучших решений для тревел-блогеров и любителей мобильной съемки в 2026 году. Интеграция интеллектуальных функций HarmonyOS 6.0 завершает образ современного гаджета.