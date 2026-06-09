Wallet в iOS 27 станет намного полезнее. Даже без Apple Pay

Компания Apple продолжает расширять возможности приложения Wallet в iOS 27. Одним из самых интересных нововведений стала функция «Создать пропуск», которая позволяет самостоятельно добавлять в цифровой кошелек билеты, клубные карты, абонементы и другие документы даже в том случае, если официальной поддержки Apple Wallet для них нет.Новая функция использует возможности визуального интеллекта. Пользователю достаточно сфотографировать физический билет, карту или пропуск, после чего система автоматически распознает информацию, создаст цифровую версию и добавит ее в Wallet. Для тех случаев, когда автоматическое распознавание не подходит, предусмотрен полностью ручной режим создания пропуска.Apple предлагает несколько шаблонов оформления, включая варианты для мероприятий, членских карт и универсальных пропусков. При создании можно добавить название, место проведения, дату, тип доступа, контактные данные, промокоды, страховую информацию, VIN автомобиля и другие параметры. Также поддерживается импорт штрихкодов и QR-кодов для быстрого сканирования при входе или регистрации.Дополнительно пользователи смогут выбрать один из 12 цветов оформления или специальные тематические фоны для концертов, кинотеатров, спортивных событий и других категорий.