Обои с эффектом глубины для iPhone с iOS 26: октябрь 2025

Принес свежую подборку под новые экраны блокировки в iOS 26. Напомню, там часа стали «резиновыми», их можно всячески растягивать и подгонять размер по вкусу. Все остальные выпуски обоев вы сможете найти здесь , а по этой ссылке отдельно можно посмотреть подборки с эффектом глубины.

Как скачать обои из Telegram

Выберите нужное изображение

Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу

Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска

Нажмите кнопку поделиться

Выберите «Сохранить изображение»

Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.