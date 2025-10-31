Top.Mail.Ru

Обои с эффектом глубины для iPhone с iOS 26: октябрь 2025

Георгий
Принес свежую подборку под новые экраны блокировки в iOS 26. Напомню, там часа стали «резиновыми», их можно всячески растягивать и подгонять размер по вкусу. Все остальные выпуски обоев вы сможете найти здесь, а по этой ссылке отдельно можно посмотреть подборки с эффектом глубины.

Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Обои с эффектом глубины

 👉🏻 Скачать обои на телефон (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
 Как скачать обои
1
